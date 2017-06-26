İrem Derici ve Serdar Ortaç ile coştular

BODRUM'da gündüz sahilde eğlenen tatilci ve turistler gece ise soluğu disko ve barlarda alıyor. İrem Derici ve Serdar Ortaç, tatilcileri coşturdu

Gümbet Barlar Sokağı'nda birbirinden ünlü isimleri dinlemeye gelen tatilciler, bayramın tadını çıkarıyor. Clup Ampersand'da sahneye çıkan İrem Derici, sevenlerine unutulmaz bir gece geçirtti. Sahneye straptez kırmızı pantolon ile çıkan Derici, şarkılarıyla olduğu kadar danslarıyla da dikkat çekti. Konserine 'Dantel' isimli şarkısı ile başlayar Derici daha sonra 'Tektaş' isimli parçasını seslendirerek repertavarına devam etti. Hayranlarına "Hoşgeldiniz" diyen Derici, "İyi bayramlar, Allah sofranızın bereketini katlanarak arttırsın inşallah, müthiş bir bayram olsun. Ettiğiniz bütün dualar kabul olsun" dedi. Sevenlerinden 'Aşkın tarifini' isteyen Derici'ye sahneye gelen bir hayranı 'Aşk sadece sadakattir' diye karşılık verdi. 2 saat sahnede kalan Derici, hayranlarını coşturdu.Pasha Clup'ta sahneye çıkan Serdar Ortaç'ı ise yaklaşık 1500 kişi izledi. Hayranlarına sevilen şarkıları söyleyen Ortaç, sevenlerinin bayramını kutladı. Keyifli tavırları ile dikkat çeken Ortaç, sevenlerinden gönüllerince eğlenmelerini istedi.