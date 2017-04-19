Referandum öncesi 'hayır' dedi için işinden kovulan İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı.

Referandum öncesi kişisel Twitter hesabından 'Hayır' oyu vereceğini ve bunun nedenlerini açıklayan İrfan Değirmenci, Kanal D'ye yaptığı sabah haberleri programından kovulmuştu.Bunun üzerine çok sayıda kişi İrfan Değirmenci'ye destek olmuştu. İrfan Değirmenci de referandum öncesi süreçte gezebildiği kadar ili gezip, insanlara neden hayır denilmesi gerektiğini anlatmıştı.Alınan bilgiye göre geçtiğimiz akşam İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı. Olayı sosyal medya hesabından anlatan Değirmenci, sabaha karşı evinin kurşunlandığını söyledi. Polisin olayla ilgili inceleme yaptığını anlatan Değirmenci, olayın serseri kurşun olayı da olabileceğini ve zabıt tutulduğunu belirtti. Değirmenci, iyi olduğunu da sözlerine ekledi.