İşçil: Tuba beni mi kıskanacak?

Tuba Büyüküstün'ün, Sıla konserinde karşılaştıkları Bade İşçil ile uzun süre sohbet eden Umut Evirgen'e kızdığı, bu yüzden de çiftin arasının açıldığı konuşuluyordu. Söz konusu iddiaya yanıt Bade İşçil'den geldi

Geçtiğimiz günlerde Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen ile arasının açıldığı ve buna Bade İşçil'in sebep olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Kıskançlık iddialarına Bade İşçil'den yanıt geç kalmadı.

Haberler hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen İşçil, ""İnanın ki çıkan haberler hakkında hiçbir bilgim yok. Gazete falan okumuyorum. Ayrıca Tuba mı beni kıskanacak? Olur mu öyle şey. Harika hatun kendisi" dedi.

"Tuba ile Umut sayesinde tanıştım"

"Tuba Büyüküstün, Bade İşçil'i kıskandı" haberlerine ilişkin Bade İşçil açıklamalırna şu sözlerle devam etti, "Ben Umut'u, mekanına gittiğim için tanıyorum. Hatta Tuba ile beni de o tanıştırdı. Gayet güzel sohbet ettik. Kimsenin kavga ettiği falan yok. Tuba çok güzel bir anne, çok güzel bir kadın. Ayrıca bana da yakışmaz. Kimseyi kavga ettirecek bir kadın değilim. Allah korusun, ben de bir çocuk annesiyim" dedi.

