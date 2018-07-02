Işın Karaca'dan arabesk albüm hazırlığı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde konser veren Işın Karaca, Orhan Gencebay'ın eserlerini seslendirirken, yeni arabesk albüm yapmayı düşündüğünü söyledi

Işın Karaca'dan arabesk albüm hazırlığı
02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34

Akçakoca Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında Işın Karaca konser verdi. Balıkçı Barınağında kurulan sahneye çıkan Işın Karaca, yaklaşık 15 bin kişiye şarkıları ile güzel bir gece yaşattı. Işın Karaca konser sırasında sahnenin önünde gezen köpeği görünce aşağı inerek köpeği sevdi. Orhan Gencebay'ın şarkılarını seslendiren Işın Karaca, "7-8 sene önce arabesk sevmem diyen binlerce insan vardı, hepsi yalan. Dünü bugünü yarınımızı anlatan muhteşem bir eser karşınızda" diyerek 'Batsın bu dünya' şarkısını seslendirdi. Konser sırasında ezan okunurken şarkıyı keserek sahneyi karatan Işın Karaca, ezanın bitmesini bekledi. Sahnede menajerinin doğum gününü kutlayan Karaca, yeni bir arabesk albüm yapmayı düşündüğünü söyledi.


Kaynak: DHA
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