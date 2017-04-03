İzel aldığı kiloların sebebini açıkladı

Pop müzik şarkıcısı İzel Çeliköz, ilk sinema filmi 'İyi ki doğdun abla' için İzmir'in Dikili İlçesi'nde kamera karşısına geçti

İzel Çeliköz, bir süredir sürdürdüğü sessizliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Onur Öğden'in üstlendiği 'İyi ki doğdun abla' filmiyle bozacak. Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimler ile birlikte kamera karşısına geçen İzel, filmin çekildiği İslamlar Köyü'nde gazetecilerle sohbet etti. İlk defa bir sinema filminde oynayacak olan sevilen sanatçı İzel Çeliköz, "İzmir'in çok güzel bir ilçesi olan Dikili'deyiz. Ben hep 'Şarkı söylerim, başka bir şey yapmam' derdim. Ama büyük konuşmamak gerekiyormuş. 5 yıl önce Onur Öğden ile bir klip yapacaktık. Klip çekemedik ama şimdi onun filminde oynuyorum. Benim için bir ilk bu. Çok heyecanlıyım. İlk defa sahneye çıktığımda, nasılsam bu da benim için öyle bir şey. Aslında heyecanımı biraz kaybettiğim bir dönemde Onur, 'Hızır gibi' yetişti. Tekrar o heyecanımı yaşıyorum" dedi.



Yeni albümü için hayranlarına bir müjde veren İzel, şarkıların yarısının tamamlandığını diğer yarısı için çalışmalara filmin vizyona girmesinin ardından hız vereceğini dile getirdi.



Fazla kilolarıyla ilgili de açıklama yapan Çeliköz, "Son zamanlarda benim kilomdan bahsediliyor. 'İzel neden kilo aldı, İzel'i tanıyamıyoruz' diye. Bunun nedeni sevgili yönetmenim. Film için kilo almamı istedi. Ben de film için kilo aldım" dedi.



EKİM'DE VİZYONA GİRECEK



Babasının Dikili'nin İslamlar Köyü'nden, annesinin ise Ayvalık'ın Küçükköy'den olduğunu söyleyen yönetmen Onur Öğden, "Geçen sene ilk filmim olan 'Benim Hikayem'i Ayvalık'ta çekmiştim. Bir ay sonra vizyona girecek. Vizyon süreci devam ederken de boş durmak istemedim. Bir gecede karar verip, bu filmin senaryosunu yazmaya başladım. Filmi de babamın köyünde çekmek istedim. Burada atmosfer çok güzel. İyi bir film çıkacak. Ekim ayında vizyona gireceğini düşünüyorum" dedi.



'Organize İşler', 'Vay başımıza gelenler', 'Hacivat Karagöz neden öldürüldü?' adlı filmlerle bilinen sevilen komedi oyuncusu Metin Keçeci de ilk defa bir drama filminde oynadığını belirtti. 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' dizisinde Sibiryalı, Kurtlar Vadisi Pusu'da ise Rus General'i oynayan Ayhan Işık ise filmde köy ağasını canlandırıyor. Bazı filmlerin seyirci bulamadığını ifade eden Işık; "Filmler çekiliyor, vizyona giriyor. Bazı filmler izleyiciyi çekemiyor. Bu da tanıtımlarının iyi yapılamamasından, PR çalışmalarının yapılmamasından kaynaklanıyor. Çok iyi filmler bu nedenle seyirci bulamıyor. Bunun için basına büyük görev düşüyor. Basın destek verirse, izleyici artar" dedi.