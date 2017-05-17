İzmir Marşı'na küfüre Haluk Levent'ten tepki: Satmayın kendinizi!

Oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfür ettiği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Öztürk'e Haluk Levent'ten tepki geldi

Kolpaçino filminde aldığı rol ile tanınan Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfür ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntüler büyük tepkiye neden olurken, oyuncuya bir tepki de bol bol İzmir Marşı'nı seslendiren Haluk Levent'ten geldi.



Twitter hesabından bir açıklama yapan Levent, isim vermeden Öztürk'ü eleştirdi. Levent attığı tweette 'Satmayın 3 kuruşa kendinizi' yorumunda bulundu.



Levent şunları yazdı: İzmir'in dağlarına küfredenler kime küfrettiklerini iyi biliyorlar. Satmayın 3 kuruşa kendinizi. Memleket için savaşın onun uğruna ölün lan!



Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde İzmir Marşı'nı seslendirmiş ve bunun bir de klibini çekmişti.



