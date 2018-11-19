İzmirli güzel, Mankenler Kraliçesi seçildi

MISS Turkey 2017 Yarışması'nda ikinci seçilerek ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen 'Miss Universe'e katılan İzmirli güzel Pınar Tartan, bu kez Çin'de Türkiye'yi temsil etti ve Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda birinci oldu

İzmirli güzel, Mankenler Kraliçesi seçildi
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:15

Miss Turkey 2017'de ikinci olan İzmirli güzel Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde 18 Kasım akşamı düzenlenen 30'uncu Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması'nda 70 ülkeden birbirinden iddialı mankenler katıldı. Geçen gün yapılan elemede ilk 5'te kalan İzmirli Pınar Tarkan, yarışmanın finalinde ipi göğüsledi ve tacın sahibi oldu.

Yarışmada Kongo güzeli 2'nci, Uruguay güzeli 3'üncü, Polonya güzeli 4'üncü, Çin güzeli ise 5'inci oldu.

Pınar Tartan'ı ilk kutlayan Miss Model of The World Turkey Direktörü ve Jüri üyesi Barbaros Yüksel oldu. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi olan Pınar Tartan, iyi derecede İngilizce biliyor ve piyano çalıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #mankenler kraliçesi #pınar tartan
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