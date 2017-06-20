İzmirli yarışmacının Atatürk hassasiyeti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çağla Şen isimli yarışmacı kazandığı paranın bir bölümünü yüksek bir yerden saçmak istediğini belirterek "Ancak dolara çevireceğim. Atatürk olan paraları yere atmak istemiyorum." dedi

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının hayali ve Atatürk hassasiyeti hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri şaşkına çevirdi.



Yarışmaya İzmir'den katılan ve sunuculuk yaptığını belirten Çağla Şen isimli yarışmacı, kendisine yöneltilen "Ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız?" sorusuna, "Kazandığım paranın bir bölümünü dolara çevirerek yüksek bir yerden aşağıya doğru saçmak istiyorum" şeklinde bir yanıt verdi.



ATATÜRK HASSASİYETİ

Sözlerinin devamında "Paraları toplayanları izleyip mutlu olmak istiyorum" diyen yarışmacı, paraları dolara çevirmesine neden olarak, Atatürk olan paraları yere atmamak şeklinde açıkladı.