Jet Sosyete'de bu sahne büyük beğeni topladı

Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı ve başrolünü oynadığı Jet Sosyete dizisinin ‘kadına şiddet' sahnesi sosyal medyada gündem oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 10:55

Jet Sosyete'nin 2. sezon 7. bölümünün ön izlemesi servis edildi. Dizide Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, bir diziye başladı ve rol gereği şiddete uğraması gerekti. Çekim sırasında kendisine atılan tokata karşılık veren Gizem'in tepkisi, geçtiğimiz günlerde Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı hatırlattı.

Yönetmenin tokat sahnesini ‘itiş kakış'a çevirmesi üzerine Gizem karakteri, ‘Yani karışıklı itiş kakış diyorsunuz yani, o zaman şiddet olmuyor öyle mi? Ne güzel kafalar sizin kafalar yemin ediyorum' şeklinde karşılık vermesi Ahmet Kural'ın ‘Vurmadım, itiş kakış oldu' açıklamasını gündeme getirdi.

Ardından itişme üzerine yıkılmayan Gizem karakteri bu defa "Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço değil psikopat diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayın düşmem. Düşmeyeceğim hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız" dedi.

Etiketler; #jet sosyete #kadın şiddet #ahmet kural #gülse birsel
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