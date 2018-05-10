Jet Sosyete'ye sürpriz konuk!

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Star TV’nin sevilen dizisi Jet Sosyete’nin bu Pazar yayınlanacak bölümüne, ünlü gazeteci Balçiçek İlter konuk olacak

Jet Sosyete'ye sürpriz konuk!
10 Mayıs 2018 Perşembe 10:36

Hafta içi her gün Star Tv’de Olay Yeri programıyla seyirci karşısına çıkan Balçiçek İlter, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve kayıpları bulmak için ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor.

Gazetecinin Jet Sosyete dizisinde izleyenlerin karşısına nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Sevilen diziye daha önce Çağla Şıkel ve İrem Derici gibi ünlüler de konuk oldu.

Etiketler; #gülse birsel #jet sosyete
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