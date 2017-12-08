Jolie'ye ayrılık yaramadı. 38 kiloya kadar düştü

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, verdiği kilolarla dikkat çekti. Jolie'nin 38 kiloya kadar düştüğü öğrenildi

ABD'de yayınlanan Star dergisinin iddiasına göre; 42 yaşındaki Angelina Jolie, 11 yaşındaki kızı Shiloh'dan bile daha zayıf.



Dergi, Brad Pitt ile ayrılma sürecinde zor günler yaşayan ve yeni filminin tanıtımı nedeniyle iş programı da yoğun olan Jolie'nin anoreksiyanın pençesine iyice düştüğünü ileri sürdü.





38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ



Star dergisi, 1.69 cm boyundaki Angelina Jolie'nin sadece 38 kilo olduğunu da iddia etti. Aynı zamanda ünlü yıldızın tehlikeli bir diyet yaptığı da derginin iddiaları arasında.



Derginin görüşünü aldığı bir uzman doktor da Angelina Jolie'nin kendini açlığa mahkum ettiğini belirtti. Star dergisinin ileri sürdüğüne göre eski eşi Brad Pitt de Jolie'yi sağlıklı beslenmesi konusunda uyarıyor.