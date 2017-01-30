Kaçakçıları canlı yayına bağlayan Müge Anlı'ya rekor ceza

Ünlü sunucu Müge Anlı, bu yüzden RTÜK'ten ceza aldı

ATV'de yaptığı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında kayıpları bulmasıyla ve de cinayetleri çözmesiyle ünlü Müge Anlı bu kez ceza aldı. İddiaya göre Anlı, seri katil Atalay Filiz'in yakalanma aşamasında programında 'insan kaçakçıları'na bağlanmıştı. Bu hata ise Anlı'ya pahalıya mal oldu. Sözcü gazetesinin haberine göre bu yüzden Anlı'nın programı RTÜK'ten 1 milyon 320 bin TL'lik ceza aldı. Bu ceza son zamanlarda RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek ceza oldu.



Atalay Filiz aranırken, Filiz'in Yunanistan'a kaçmış olma ihtimalinin de olabileceği gündeme gelmişti. Anlı da programına insan kaçakçılarını telefonla bağlamış ve de kaçakçılardan Filiz'in kaçmasına vesile olmayacaklarına dair söz almıştı. Anlı bununla da kalmadı, bu sözleri söyleyen kaçakçıları konuklara alkışlatmıştı.



Bu olay sonrası CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Müge Anlı'yı RTÜK'e şikayet etti. Anlı'nın programında insan kaçakçılarının propagandasını yaptığını belirten Altıok, Anlı'nın ceza almasını istemişti. RTÜK, şikayetle ilgili toplandı ve kararını verdi. RTÜK programa 1 milyon 320 bin TL ceza verdi.