Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin' rekor kırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin, ihracat rekoru kırdı

Kanal D'nin Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan dizisi Vatandım Sensin, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yoğun ilgi ile karşılandı. Dizi, ihraç konusunda büyük bir başarıya imza attı. Sevilen dizi bugüne kadar Türk dizilerinin hiç görmediği oranda bir satış rakamına ulaştı. Dizinin 50 ülkeye ihraç edildiği ve oralarda da izleneceği öğrenildi.Başrollerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in paylaştığı dizi, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar yoğun bir talep gördü.Dünyanın farklı ülkelerinde farklı dillerde yayına girmeye hazırlanan dizi, daha önce hiçbir Türk dizisinin girmediği topraklara da yelken açtı.Konuyla ilgili açıklama yapan Doğan TV’nin Uluslararası ve Kurumsal Strateji Grup Başkanı Özge Bulut Maraşlı şunları söyledi: "Vatanım Sensin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel Türk dizilerinin yurtdışına ilk satıldığı yıllarda yine Kanal D’nin Bin Bir Gece dizisiyle yurt dışına ulaşmıştı. O diziden bu yana hepimizin çok değer verdiği bu ikiliyi yine ilk defa Vatanım Sensin dizisinde bir arada gördük. Bizim Türkiye’de gösterdiğimiz ilgi aynı şekilde yurt dışında da karşılığını buldu. Daha 13. bölümüne bile gelmemiş bir dizinin 50 ülkeye satışını yapmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Her yıl kataloğumuza eklenen yeni dizilerimizle Kanal D markasının gücünü daha çok gösterme fırsatımız oluyor. Bu yılın hedeflerine baktığımızda Uzakdoğu’ya daha da odaklanacağız. Format satışlarımızı da ön plana aldık.”