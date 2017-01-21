Kanser hastası usta oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Ayberk Atilla'dan bu sabah acı haber geldi. 71 yaşında olan Atilla'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Ayberk Atilla, son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisi ile karşımıza çıkmıştı. Atilla dizide Mehmet bakkal karakterine hayat veriyordu. Atilla, Kiralık Aşk dizisinde de Sadri Usta karakteri ile karşımıza çıkmıştı. Atilla, hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada mesane kanserine yakalandığını söylemişti. Kanserin sadece mesanede kalmadığını etrafa da yayılmaya başladığını belirten Atilla, bu yüzden de kan değerlerinin düştüğünü söylemişti.



Tedavi konusunda da açıklama yapan Atilla, öncelikle kendisine kemoterapinin önerildiğini belirterek, kendisinin ise buna olumsuz baktığını söylemişti.



1946 doğumlu olduğu öğrenilen Atilla, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü mezunuydu. Atilla, sanat hayatına ise 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu ile başlamıştı. Daha sonra birçok tiyatro ile çalışan ünlü oyunca çok sayıda sinema ve dizide de rol almıştı.