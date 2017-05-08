Kardeş Payı ekibinden felçli gence ziyaret

'Kardeş Payı' dizisinin oyuncuları Sultangazi'de arkadaşları ile birlikte kaldırımda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla belden aşağısı felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



'Çalgı Çengi İkimiz' filminin başrol oyuncularından Ahmet Kural, maganda kurbanı olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde omuriliğinin zedelendiği belirlenen, o tarihte 17 yaşında olan koyu Beşiktaş taraftarı Ahmet Emre Çavuş'un durumundan etkilendi. Kural, oyuncu arkadaşı Murat Cemcir ile birlikte bir süre önce liseli öğrenci ve yıllık fizik tedavi giderlerinin yıllık faturası 190 bin lirayı karşılayamayan ailesini hastanede ziyaret ederek moral verdi. Hayranı olduğu sanatçıları karşısında görünce çok sevinen Ahmet Emre Çavuş, Ahmet Kural'ın "Bizden istediğin nedir?" sorusuna 24 bölüm olarak çekilen 'Kardeş Payı' dizisinin oyuncularını görmek istediğini söyledi. Kural bunun üzerine 'Kardeş Payı' dizisinin oyuncuları Cemil Şahin, Ayhan Taş ve Alper Kadayıfçı ile birlikte Çavuş ailesini ziyarete gelerek süpriz kaptı.



Bu hafta önemli bir ameliyata alınacak Ahmet Emre'nin fizik tedavi giderini karşılayamaz hale gelen bir yerel gazetenin imtiyaz sahibi olan babası Bülent Çavuş ve oğlunun başından ayrılamadığı için işsiz kalan anne Zeynep Çavuş ve diğer çocukları Efe Çavuş ünlü sanatçıları karşılarında görünce çok şaşırdı. Oyuncular, hastane odasını bir anda şenlendirirken, Çavuş ailesinin fertleri ile bol fotoğraf çektirdi. Ayhan Taş, Ahmet Emre Çavuş'un sağlık durumunun biraz düzelmesi halinde kendisini film setinde konuk etmek istediklerini söyledi. Ziyaretten çok memnun olduğunu yüzü ve hareketlerinden belli eden maganda kurbanı Ahmet Emre Çavuş, annesinden çekilen fotoğrafları sosyal medyadaki hesabından paylaşmasını istedi.