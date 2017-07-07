Kardeşim Benim 2'nin çekimleri başladı

Çanakkale'de çekimleri gerçekleştirilen 'Kardeşim Benim 2' filmi için ünlü isimler Burak Özçivit ve Murat Boz ilçeye geldi

Yapımcılığını Taff'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın, senaryosunu ise Zafer Külünk'ün yaptığı 'Kardeşim Benim 2' filminin Bayramiç'teki çekimleri Hacıkayyum Çamlığı bölgesi ile Türkmen Mezarlığında başladı. Fahriye Evcen ile evlenerek Maldiv Adaları'na tatile giden ünlü oyuncu Burak Özçivit, balayından döner dönmez Bayramiç İlçesi'ndeki çekimler için bugün ünlü oyuncu şarkıcı Murat Boz ilçeye geldi. Film setin önünde uzun kuyruklar oluşturan Bayramiçli kızlar, Burak Özçivit ve Murat Boz'la fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. 'Kardeşim Benim 2' filminin çekimleri sırasında film setinde gelen yoğun silah sesleri vatandaşları endişelendirdi. Paniğe kapılan vatandaşlar silah seslerinin 'Kardeşim Benim 2' film setinden geldiğini öğrenmesiyle rahat bir nefes aldı. Çekimlerin bir süre daha Bayramiç'te devam edeceği belirtildi. Çekimlerin ardından 'Kardeşim Benim 2' filminin oyuncularının çekimlerin ardından İstiklal ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1 Temmuz 1873'te doğup, büyüdüğü Mehmet Akif Ersoy'un kendi adını taşıdığı sokakta bulunan evini ziyaret edecekleri öğrenildi.