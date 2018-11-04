Kavganın sebebi Okan Can Yantır mı?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, kısa süre önce barıştığı sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırması gündeme bomba gibi düştü. Sıla-Ahmet Kural olayına ilişkin çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla açtığı dava üzerine, kavgayı çıkaran neden merak konusu olmuştu.

Kural'ın özür açıklamasındaki "O gece, benimle paylaştığı şeyleri itidalli bir şekilde karşılayabilmeliydim. Herkesin ayıbı kendine diye düşünmeliydim. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evimi terk etmeliydim" sözleri ise dikkati çekmişti.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Ahmet Kural’ın Sıla’yı darp ettiği iddiasının ardından olayın nedeni hakkında bir iddia ortaya atıldı. Sıla'nın, olay gecesi Ahmet Kural'a ayrı oldukları dönemde Okan Can Yantır’la birlikte olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı.

İkili, iddiaya göre 29 Ekim gecesi oyuncunun evindeki tartışmada eski defterleri açtı. Çiftin, ocak 2018'deki ayrılığına popçunun o dönem Okan Can Yantır'la buluşmasının neden olduğu konuşulmuştu. Kural da iddiaya göre olay gecesi popçuya Yantır'la aşk yaşayıp yaşamadığını sordu.

Sıla'nın 'Hayır' yanıtına inanmayan Kural, ısrar etti. Şarkıcı da dakikalar sonra Yantır'la aşk yaşadığını itiraf etti. Ayrı oldukları dönemde kimseyle birlikte olmadığını söyleyen Ahmet Kural, Sıla'yı evden kovdu. "Gitmeyeceğim" diyen Sıla, iddiaya göre oyuncuya bardak fırlattı. Bir diğer iddiaya göre ise Kural, Sıla'nın görüşmesini istemediği bir kadın arkadaşıyla sık sık bir araya gelmesi üzerine çıldırdı. (Milliyet)