'Kebapçı Celal'in mekanına polis baskını! İçerde ekibi şoke oldu!

Son zamanların en çok izlenen dizisi 'İçerde'ye polis baskını oldu. Sete baskın yapan polis, tarihi eser aradı ve bir amforaya el koydu.
İki kardeşin birbirini bulma çabasının anlatıldığı ve son zamanların en çok izlenilen dizisi 'İçerde' setinde büyük şok yaşandı. Diziyi sürekli takip eden Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polisin dikkatini önemli bir detay çekti.
Dizinin mafya babası Kebapçı Celal'in mekanı görünürken bazı eşyaların tarihi eser olabileceği polislerin dikkatinden kaçmadı.
Bunun üzerine polis ekipleri dizi setine önceki gün bir operasyon düzenledi. Operasyonda bir adet amforaya el konuldu. Ekranda görünen diğer üç obje ise bu kez bulunamadı.
Bulunan amforayı ekipler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürdü. Yetkililer bu amforanın Bizans dönemine ait olduğunu belirtti. 1000 yıllık olduğu belirtilen amfora korumaya alındı.
Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi Show TV ekranlarında her pazartesi izleyiciyle buluşuyor.
İki kardeşin birbirine bulma çabasının anlatıldığı dizide polis ve mafya ilişkilerine de yer veriliyor.