Kemal Sunal'a şok sözler!

Gazeteci yazar Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal filmleri hakkında kullandığı ifadelerin ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgası uyandı

Gazeteci yazar Cemile Bayraktar, Twitter hesabından Kemal Sunal'la ilgili bir yazıyı alıntıladığı paylaşımında Sunal'ın filmlerini iyi yapımlar olmadığını belirtti ve “Sunal elbette bizim markamız, değerli, rahmet olsun, ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük… Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın bu açıklamalarının ardından ilk tepki Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’dan geldi. Sunal, sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarla ilgili olarak; “Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu” ifadelerini kullandı.