Kenan Doğulu ve Beren Saat'e büyük şok! İki grubun arasında kaldılar

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat'in birlikte gittikleri yemek adeta kabusa dönüştü

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz günlerde gittikleri bir yemek sonrası büyük bir şok yaşadı.



Alınan bilgiye göre ünlü çift, geçtiğimiz hafta İstanbul Etiler'de bulunan bir restorana yemeğe gitti. Yemek sonrası mekandan çıkan çift ise çıkışta kabusu yaşadı. İddiaya göre ünlü çift, otomobillerini beklerken etraflarında aniden iki araç durdu ve araçtan inenler birbirlerine silah çekti. Doğulu ve Saat da bu iki grubun ortasında kaldı.



İki ünlü isim görevlilerin desteğiyle hemen geri içeriye sokuldu. Alınan bilgiye göre büyük bir şok yaşayan Beren Saat, olay sonrası titreme krizine girdi. Olay çevredekilerin yatıştırmasıyla son bulurken, ünlü çift de Saat'in sakinleşmesi ile evlerinin yolunu tuttu. (HT Magazin)