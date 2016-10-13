Kenan İmirzalıoğlu, evlendikten sonra zayıfladı

Mayıs ayında Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, 5 ayda yaklaşık 5 kilo verdi

Eşini spora yazdıran Kobal, evde ise diyet yemekleriyle Kenan İmirzalıoğlu'nu formda tutuyor



Spora olan düşkünlüğünü eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da yansıtan Sinem Kobal, Tarkan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un evlendikten sonra yaklaşık 10 kilo aldığını öğrenince hemen harekete geçti.



Kobal, Bebek'te gittiği spor salonuna eşini de yazdırdı.



Meslektaşları gibi göbeklenmekten korkan yakışıklı oyuncu güzel eşiyle her gün antrenman yapmaya başladı. İmirzalıoğlu'nun beslenmesine de dikkat eden Kobal'ın bu çabaları kısa sürede sonuç verdi.



Beyazperdeye ikinci kez uyarlanacak Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Cingöz Recai'de Haluk Bilginer ile başrol oynayacak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun kilo vermesinde yeni projesinin de etkili olduğu düşünülüyor.



Filmde Cingöz Recai'ye hayat verecek olan İmirzalıoğlu, rolü için kilo vermekle kalmadı bir de rolü için bıyık bıraktı.