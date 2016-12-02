Kerimcan Durmaz'a saldıran 4 kişi teslim oldu

Konser için Samsun'a giden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a saldıran 4 şüpheli teslim oldu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 2 gün önce gittiği Samsun'daki bir AVM'de konser verdi. Durmaz, konserin bitmesine yakın ise bir grubun saldırısına maruz kaldı. Öfkeli grubun tabanca ile ateş açtığı iddia edilirken, sahneden kaçırılan Durmaz'ı da yakalarak tartakladıkları öğrenildi. İddiaya göre bu saldırı sonrası Durmaz'ın yüzünde morluklar oluştu ve burnu kırıldı.



Polis şüphelileri arama çalışmalarına başlarken, olayla ilgili dört kişi ise polis merkezine giderek teslim oldu. Silah kullanmadıklarını belirten şüpheliler, yere şişe attıklarını ve bundan çıkan sesin silah sanıldığını iddia ettiler.



Şüpheliler sağlık kontrolüne götürülürken, "Tek gözlü canavarlar bilsin, bu gençlik herşeyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye sesleniyoruz. RTÜK bunları kaldırsın. Gençliğimizi i... yaptılar. Bunu herkes bilsin" şeklinde konuştular.



Polis merkezi önünde bekleyen bir grup ise şüphelilere alkışlarla destek verdi.