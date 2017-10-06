Kıllı bacaklı pozlara, tecavüz tehditleri!

Aykırı model verdiği pozlarla çok konuşuldu. Bir spor ayakkabı markasının reklamında epilasyonsuz bacaklarıyla oynayan ünlü modele tecavüz tehditleri yağıyor

Ünlü spor markası Adidas, yeni reklamında aykırı model Arvida Byström ile çalıştı.



26 yaşındaki İsveçli model, alışılmışın aksine, reklamda epilasyonsuz bacaklarıyla poz verdi. Reklam YouTube'da yayınlanmaya başlayınca aykırı modelin görüntüleri sosyal medyada ve haber sitelerinde çok konuşulur hale geldi.





Aykırı görünümüyle dikkat çeken Byström, reklamının yayınlanmasıyla tecavüz tehditleri aldığını söyledi.



Arvida Byström model olmasının yanında aynı zamanda feminenliği ve ‘kızsal’ estetik standartları üzerinden cinsiyeti sorgulamasıyla tanınan bir fotoğrafçı.





Aykırı görünümüyle gittikçe daha fazla takipçiye kavuşan model bir Instagram paylaşımında tecavüzle bile tehdit edildiğini söyleyerek dünya üzerinde kendisinin sahip olduğu ayrıcalıklara sahip olmayan tüm taciz kurbanlarına desteğini gönderdi.