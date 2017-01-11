'Kim Milyoner Olmak İster?'de bayrak değişimi. Artık o isim sunacak

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sunucu değişikliği yaşanacak

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında sunucu değişikliği yaşanacağı öğrenildi. Kenan Işık'ın sunumuyla başlayan yarışmada, Işık'ın kaza geçirmesi sonrası sunuculuğu Selçuk Yöntem devralmıştı. Yöntem'in de şimdi yerini ünlü oyuncu Murat Yıldırım'a teslim edeceği öğrenildi.



Program 2000 yılında ekranlara Kim 500 Milyar İster? ismiyle gelmeye başlamıştı. Daha sonra Türk Lirası'ndan 6 sıfır silinince yarışma programının adı Kim Milyoner Olmak İster? olarak değiştirilmişti.



Senelerce yarışma programını Kenan Işık sunmuş, ancak Işık'ın geçirdiği acı kaza ile yerini Selçuk Yöntem almıştı. Şimdi ise programı ünlü oyuncu Murat Yıldırım devralacak.