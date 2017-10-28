Kıvanç Tatlıtuğ'a büyük şok: Dolandırıldı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eski muhasebecisinden şikayetçi oldu. Tatlıtuğ, muhasebecisinin kendisinden vergi borçlarını tahsil ettiğini ancak yatırmadığını dile getirdi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ' 29 Eylül'de yüklü miktarda vergi cezası geldi. 3.5 milyon TL'ye yakın borcu çıkan Tatlıtuğ, vergisini düzenli ödemesine rağmen gelen bu borç ile şoke oldu. Tatlıtuğ daha sonra eski muhasebecisine ulaşmaya çalıştı. Ancak ona ulaşamayan Tatlıtuğ, savcılığa başvurdu.



Savcılığa bir dilekçe veren Tatlıtuğ'un avukatı, eski muhasebeci Erdal D.'nin ünlü oyuncuyu dolandırdığını belirtti.



Şikayet dilekçesine göre Tatlıtuğ, Erdal D. ile vergi kaydı açılması, vergi defterlerinin tutulması, muhasebe kayıtlarının tutulması gibi konularda anlaşmaya vardı. Tatlıtuğ, hem maaş olarak hem de vergi borçları olarak yüklü miktarlarda para yatırdı. Muhasebeci de paraları aldığını ve buna dair faturaları kestiğini ve de vergi defterine kaydettiğini Tatlıtuğ'a beyan etti.



Fakat iddiaya göre Erdal D. paraları yatırmayarak kendi himayesinde tuttu.



Tatlıtuğ'un 3.5 milyon TL zararı olduğu belirtildi. (Sabah)