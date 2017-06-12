Kıvanç Tatlıtuğ yeni projeler için fiyat yükseltti

Star TV'de yayınlanan Cesur ve Güzel dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizisi bitince bir süre ekrandan uzak kalma kararı aldı

Son olarak Cesur ve Güzel dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dizi bitince kendisini nadasa bırakacak. Dizisi 22 Haziran'da final yapacak olan Tatlıtuğ'un en az 6 ay boyunca ekrandan uzak kalacağı iddia edildi.



Yeni diziler için teklifler alan Tatlıtuğ'un kendisini dinlenme sürecine alacağı ve bu süreçte de yeni projeler için karar vereceği öğrenildi.



İddiaya göre Tatlıtuğ, yeni projeler için ise kendisine zam yaptı. Sözcü'nün haberine göre son dizisinden bölüm başına 130 bin TL kazanan Tatlıtuğ, yeni projeleri için ise 150 bin TL'den kapıyı açıyor.