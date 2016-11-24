Konserine saldırı düzenlenen Aleyna Tilki'nin psikolojisi bozuldu

Diyarbakır'daki konserinde saldırı düzenlenen Aleyna Tilki'nin psikolojisinin bozulduğu öğrenildi

Konserine saldırı düzenlenen Aleyna Tilki'nin psikolojisi bozuldu

Cevapsız Çınlama şarkısı ile gündeme oturan Aleyna Tilki, Diyarbakır'da konser verdiği sırada el yapımı bir patlayıcı ile saldırıya uğramıştı. Olay sonrası Tilki'nin psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

Yaşadığı olayı atlatamayan Tilki'nin ailesi ile birlikte yurtdışına gideceği öğrenildi.

Saldırı sonrası Tilki'nin ailesinin yanından ayrılmadığı da öğrenildi. Ailesiyle yurt dışı tatiline gidecek olan genç şarkıcı, tatilden döndükten sonra da sınavlarına odaklanacak.

Tilki'nin aralık ayında ise yeniden sahnelere döneceği öğrenildi.

Tilki, yaptığı açıklamada Diyarbakır'a gittiği için pişman olmadığını da açıkladı. (Güneş)

Etiketler; #aleyna tilki #diyarbakır
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