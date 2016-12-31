Kutluay'dan boşanma yanıtı

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, boşanma konusundaki soruya bu yanıtı verdi

Kutluay'dan boşanma yanıtı

İbrahim Kutluay, yönetim kadrosunda olduğu Darüşşafaka Doğuş takımının Barcelona ile oynayacağı maçı izlemek üzere İspanya’ya gitti.

Kutluay, Demet Şener’le boşanma süreciyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı:

“Yargıya taşınmış bir olay var. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu konu hakkında artık susma hakkımı kullanıyorum.”

 

Etiketler; #ibrahim kutluay #demet şener #boşanma
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