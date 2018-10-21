Mabel Matiz'den halılar üzerinde klip

Şarkıcı Mabel Matiz, 'Maya' adlı albümünde yer alan 'Sarmaşık'ın video klibini, Antalya'nın halılarıyla ünlü Döşemealtı ilçesinde çekti. Temmuz ve ağustos aylarında halı tarlasına dönen ilçenin görsel atmosferini değerlendiren Matiz'in yeni video klibi müzik kanallarında yayınlanmaya başladı

Mabel Matiz'den halılar üzerinde klip
21 Ekim 2018 Pazar 15:20

Mabel Matiz, 'Maya' adlı albümünde yer alan 'Sarmaşık' şarkısına çektiği klibi, müzikseverlerin beğenisine sundu. Klibin yönetmenliğini Sinan Tuncay yaptı. Döşemealtı ilçesi Kıllık köyünde gerçekleştirilen çekimlerde, halı tarlaları konsept olarak kullanıldı. Klip süresince tarlaya serilen yüzlerce halının üzerinde yürüyerek şarkısını seslendiren Matiz, bölgedeki tarihi yapıları da video klibe dahil etti.

Kısa süre önce Fizy Müzik Ödülleri'nde 'Yılın En Çok Dinlenen Single'ı ödülünü alan Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' adlı çalışması Youtube'da 185 milyon izlenme rakamına ulaşmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mabel matiz #halı #halı tarlası #klip #sarmaşık #albüm #maya
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