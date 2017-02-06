Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Kutluay ve Büyüküstün...

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve basketbolcu İbrahim Kutluay'ın aşk yaşadığı iddia edildi

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşanma kararı almış ve dava açmışlardı. Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın da boşanma kararı almasının ardından şok bir iddia ortaya atıldı.



İddiaya göre ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ve Tuba Büyüküstün aşk yaşıyor.



Kutluay, geçtiğimiz günlerde küçük oğlu Ömer ile Bebek'te gazetecilere yakalandı. Kutluay'a Büyüküstün ile aralarında aşk olduğuna dair çıkan haberler soruldu. Kutluay ise sorulara yanıt vermedi. Aracına binip hemen oradan uzaklaşan Kutluay'ın aşk iddialarını yanıtsız bırakması ise akılları karıştırdı.