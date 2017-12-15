Magazin dünyasını sarsan aşk iddiası!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile ünlü oyuncu Hande Erçel'in aşk yaşadığı iddia edildi

4 ay önce Merve Boluğur ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Dalkılıç'ın yeni aşkı ise dizi sevenlerin yakından tanıdığı isim Hande Erçel oldu.



İddiaya göre ikili arasındaki aşk 5 gün önce başladı.



Hande Erçel bir süre önce sevgilisi Mehmet Dinçerler ile yollarını ayırmıştı. Dinçerler ayrılık iddialarına, "Birisi kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Biz de çıkaramadık. Çıkarmaya da çalışmadık" diye yanıt vermişti.



Ancak Hande Erçel ise geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde sorulara, "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyorum. Her zaman dediğim gibi mesleğimi sevgiyle yapmaya devam ediyorum. Artık bu konuyla gündemi meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapıyorum; ayrılık kararı aldığımız doğrudur." diyerek yanıt vermişti.