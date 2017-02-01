Magazin gündeminden düşmeyen Caner Erkin, gazetecilerden kaçıyor

Beşiktaş'lı oyuncu Caner Erkin, son günlerde magazin basınının dilinden düşmüyor. Erkin, artık basından kaçmanın yollarını arıyor

Ünlü futbolcu Caner Erkin, son günlerde kendisine yönelik basının ilgisinden sıkıldı. Eski eşi Asena Atalay ile bazı sorunlar yaşayan ve konuyla ilgili '3. şahıslar' açıklaması yapan Erkin, basından köşe bucak kaçıyor.



Konyaspor maçı sonrası soluğu arkadaşlarıyla bir mekanda alan Erkin, çıkışta ise gazetecilerin olduğunu öğrenince sinirlendi.



Çıkışta valelerin getirdiği aracına hızla binen Erkin, sorulardan kaçmaya çalıştı.



Caner Erkin, bir süre önce eski eşi Asena Atalay'dan boşanmış daha sonra da ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirmişti. Asena Atalay, Erkin'in nafakayı ödemediğini ileri sürerek Erkin hakkında icra başlatmıştı. Bunun üzerine Erkin, 120 bin TL nafaka ücretini yatırmak durumunda kalmıştı.



Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada ise eski eşinin evli iken '3. şahıslar'la birlikte olduğunu dile getirmiş ancak bu sözler tepki ile karşılanmıştı.