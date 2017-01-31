Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmine yasak!

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı' vizyona girdi, ancak filmin bir ilçede oynatılması ise yasak çünkü...

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül yeni bir filmle daha seyircinin karşısına çıktı. Kırzımıgül'ün 'Vezir Parmağı' isimli filmi sinemalarda gösterime girdi. Ancak filmle ilgili bir ilçeden de yasak haberi geldi.



Alınan bilgiye göre Mersin'e bağlı Anamur İlçesi'nin Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, filmin ilçesinde yayınlanmasını yasakladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türe, filmin belediye sinemasında yayınlanmasını yasakladığını söyledi ve kendisi olduğu müddetçe bu ve bunun gibi filmlerin Anamur sınırlarında gösterimine izin vermeyeceğini söyledi.



64 bin nüfuslu ilçenin tek sinemasında filmin yayınlanmasını yasaklayan Türe sözlerine şöyle devam etti: "PKK terör örgütüne sempati ile bakan, PKK terör örgütüne 'terör örgütü' diyemeyen ve operasyonlara karşı gelen, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayan bu ve bunun gibi sanatçılara bizim de bir tavrımız, bir sözümüz olacaktır. Bu nedenle Anamur Belediye Sinema Salonu'nda Vezir Parmağı filmi gösterilmeyecek. Sadece bu değil, bunun gibi filmlerin Anamur Belediye sınırları içerisinde oynamaları mümkün değil. Amacımız bir mesaj vermek. Amacımız birileri bir tavır sergiliyorsa, bir saf tutuyorsa, bizim safımız da Türkiye Devletidir, Türkiye Cumhuriyetidir, Türk Milletidir. Dolayısıyla Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmi, Anamur Belediye sinemalarında asla oynatılmayacaktır. Sadece o değil, bunun gibi sanatçılara ve filmlere asla yer vermeyeceğiz."







Kırmızıgül'e polis ve askerin filmini çekmesini de tavsiye eden Türe, kendilerinin de buna destek vereceğini söyledi. Kırmızıgül'ün senaryo sıkıntısı çekmesi durumunda da kendisine yardımcı olacağını belirten Türe, eskiden bir asker olduğunu da hatırlattı. Terörle mücadele konusunda mücadelelerinin olduğunu ve kahramanların bulunduğunu belirten Türe, Kırmızıgül'ün PKK'ya sempati duyduğunu iddia etti.



Amaçlarının siyasi bir şov yapmak da olmadığını ileri süren Türe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu şu günlerde safının Türk Milleti olduğunu da söyledi.