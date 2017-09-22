Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisi hamile kaldı. Çocuğu doğurmak istediğini belirten 27 yaşındaki şarkıcı Nevin, hamile kalacağına ihtimal vermediğini söyledi

Çapkınlıkları dillerden düşmeyen ünlü şovmen 61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son sevgilisi 27 yaşındaki şarkıcı Nevin hamile olduğunu açıkladı.



Hamile olduğunu 30 Ağustos tarihinde öğrendiğini belirten genç kadın, 6.5 haftalık hamile olduğunu ve Mehmet Ali Erbil'in çocuğu doğurmasını istemediğini söyledi. Erbil'in hasta olduğunu söylediğini ve çocuğa bakamayacağını söylediğini belirten Nevin, psikolojisinin çok bozulduğunu açıkladı.



Sürekli yemek yediğini, kilo aldığını anlatan Nevin, bir de Erbil'in çapkınlıkla ilgili haberlerini duydukça moralinin bozulduğunu belirtti.



Erbil'in sevdiğini belirten Nevin, üç ay boyunca ünlü şovmenle birlikte yaşadığını ve ondan hamile kaldığını anlattı. Sevdiği adamdan hamile kaldığını ve çocuğu doğurmak istediğini belirten Nevin, Erbil'in ise hasta olduğunu öne sürerek çocuğu istemediğini anlattı. Erbil'in yaşlı ve hasta olduğu için hamile kalacağına hiç ihtimal vermediğini de anlatan Nevin, Erbil'e "Bana boş kağıda şartlarını yaz, altına imzamı atarım. Senden mal mülk istemiyorum. Tek isteğim bu bebeği nüfusuna al, soyadını ver. İstersen sonra benden ayrıl. Ele güne karşı bu çocuğu kabul etmen gerekiyor. Sonuçta bir starsın" dediğini ancak Erbil'in bunu kabul etmediğini söyledi.







