Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunda yeni gelişme

Maslak'ta bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunda flaş bir gelişme yaşandı. Yapılan tedavilere cevap veren 61 yaşındaki şovmen, bugün uyandırıldı

Durumu hastaneye yattığı günden bugüne düzelme gösteren Mehmet Ali Erbil, uyandırılarak genel durum gözlenmesi yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka, “Toparlanmaya başladı. Bu sabah itibarıyla makineden ayırdık. Çok ağır olan tabloyu atlatmış olduk. Tepkiler normal ama yorgun. Olumlu bir tablodayız, bundan sonra kaçış sendromu ile ilgili bir sorun yaşamayacağız” dedi.

Hastaneye ziyarete gelen isimler arasında Funda Arar da vardı. Kızı Sezin ve Yasmin Erbil'den bilgi alan şarkıcı, hastane çıkışında habercilerin sorularına yanıt verdi. “Çok şükür atlattı. Solunum cihazında halen ama durumu iyiye gidiyor. İnşallah kızlarıyla buradan el ele çıkacak. Dört gözle bekliyoruz güzel güzel programlar yapıp yüzünün gülmesi ve bizim de yüzümüzü güldürmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.