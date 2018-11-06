Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?

Prof. Dr. Yeşim Erbil, evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören abisi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu için "Yoğun bakım süreci uzadı, bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor" dedi

Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne?
06 Kasım 2018 Salı 10:09

Evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den yeni açıklama geldi. Doktor Erbil, "Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son bilgileri doktor kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil sosyal medyadan verdi. Doktor Erbil yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum."


"TRAVMANIN HASARLARIN ONARILMASI ZAMAN ALIYOR"

Yoğun bakım süreci uzadı bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor.

Yoğun Bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah.

Etiketler; #mehmet ali erbil #mehmet ali erbil sağlık durumu
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