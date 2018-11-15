Mehmet Ali Erbil'in son durumunu kardeşi açıkladı

Bir aydır yoğun bakımda olan şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen hafta solunum cihazından ayrılmıştı. Dört gün kendi solunumu ile kalan 61 yaşındaki şovmen, yeniden cihaza bağlandı. Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, son durumu açıkladı

Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Acil ameliyat olan Erbil, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

"DURUM TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ"

61 yaşındaki şovmenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden üzücü bir açıklamada bulundu.

Kardeşiyle çocukluk fotoğrafını paylaşan Yeşim Erbil, "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere, çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir. Dört gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti, sizleri de tabii. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü, solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vucudu direnç gösterir. Dualarımız, güzel dileklerimiz onunla" ifadelerini kullandı. (Milliyet)