Merve Boluğur, eşyalarını annesine aldırttı

Popçu Murat Dalkılıç'la boşanma kararı alan oyuncu Merve Boluğur, tatil için Çeşme'ye gidince devreye annesi Nehra Boluğur girdi

Murat Dalkılıç'la boşanma aşamasında olan Merve Boluğur, geçtiğimiz ay eşiyle yaşadığı Yeniköy'deki daireden ayrılıp yeni bir ev aramaya başlamıştı. Güzel oyuncu, hayalindeki evi bulamayınca ayrılık acısını atlatmak için Çeşme'ye gitmişti.



Takvim Gazetesi'nin haberine göre; önümüzdeki hafta görülecek boşanma davasına kadar Çeşme'de dostlarıyla kafa dinlemek isteyen Boluğur, annesi Nehra Boluğur'a Yeniköy'deki evine uğrayıp özel eşyalarını toparlamasını söyledi. Kızının manevi değeri olan özel eşyalarını kendi evine götüren Nehra Hanım, güzel oyuncunun tatilde olmasından dolayı ev arayışını da kendi sürdürmeye başladı.



BOŞANMA DAVASI 15 EYLÜL'DE



Yakın dostlarına "Birbirimize aşkımız bitti" diyen ikilinin, boşanma davası 15 Eylül'de Kartal Adliyesi'nde görülecek. Anlaşmalı bir şekilde mahkemeye başvuran ikilinin, ilk duruşmada boşanacağına kesin gözüyle bakılıyor.



"ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK"



Evliliğini kurtarmak için elinden geleni yapan Merve Boluğur, kısa süre önce pes etmişti. Ayrılmakta kararlı olan ünlü oyuncunun, aile ve yakın dostlarından gelen "Barışın" çağrısına, "Bu evlilik tamamen bitti, artık geri dönüşü yok" dediği iddia ediliyor.