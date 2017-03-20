Meryem Uzerli tesettüre mi girdi?

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli tesettürlü videosunu Instagram hesabından paylaştı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli, Instagram'da yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Uzerli, tesettürlü videosunu Instagram sayfasından paylaştı. Videoyu görenler ilk olarak güzel yıldızın kapandığını ve tesettüre girdiğini düşündü ama gerçek öyle değildi.



Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’a üç günlük bir seyahata gideceği için kapandı. Başını kapatıp Instagram hesabından bu geziyi haber veren güzel yıldız, hayranlarının büyük beğenisini aldı. Güzel yıldızın ülkelerine geleceği haberi Arap hayranlarını çok sevindirdi.