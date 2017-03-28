MHP'nin televizyon kanalında bir istifa daha!

MHP ve AKP yeni anayasa konusunda anlaşmış, düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra da referandum süreci başlamıştı.
Ancak MHP'de referandum konusundaki anlaşma problem çıkardı. Çok sayıda partili, MHP yönetiminin verdiği bu kararı desteklemedi. Bu yüzden de parti içinde sık sık ayrılıklar meydana geldi.
Bu tartışmalar partiyi etkiledi kadar MHP'nin kanalı olan Bengütürk TV'yi de etkiledi. Kanalda çalışan sunucular bir bir istifa etmeye başladı.
İlk istifa Genel Yayın Yönetmeni Murat İde'den gelmişti. Daha sonra da ekran yüzü olan Çiğdem Akdemir, 'hayır' diyerek görevinden istifa etmişti.
Bir istifa da kanalda her sabah 'Gündoğdu' programını sunan Esra Yıldız'dan geldi. Yıldız da 'hayır' diyerek istifasını verdi.
Referandum konusuyla ilgili konuklarına partiyi rahatsız edecek sorular soran Yıldız, sosyal paylaşım sitesine ise "Bazen doğru bildiğini yapmalısın. Sonuçların canı cehenneme" sözlerini yazdı. (Cumhuriyet)