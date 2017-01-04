Michael Jackson'ın şarkıcı kardeşi 50 yaşında anne oldu

Michael Jackson'ın 50 yaşındaki şarkıcı kardeşi Janet Jackson anne oldu

50 yaşındaki Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson'ın anne olduğu öğrenildi. Michael Jackson'ın kız kardeşi olan Jackson'nın anneliğiyle ilgili açıklama menajerinden geldi. Menajeri Wissam Al Mana ile evli olan Jackson'ın bir erkek çocuğu olduğunu ve adını da Eissa koyduklarını söyledi.



Jackson'ın sağlıklı bir doğum yaptığını duyuran menajeri, çiftin ise şuan çok heyecanlı olduğunu açıkladı.



Hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası Jackson, turnelerini iptal etmişti. Jackson, 2012 yılında Katarlı iş adamı Mana ile evlenmiş ve artık bir aile kurmaya odaklanacağını da açıklamıştı.



Jackson ilk evliliğini ise 18 yaşındayken yapmıştı. O dönem şarkıcı James DeBarge ile evlilik yapan Jackson'ın bu evliliği ise sadece 3 ay sürmüştü. İkinci evliliğini de 1991 yılında yapan Jackson, bu kez de 1999 yılında boşanmıştı.



