Modacı Cemil İpekçi, Kula'yı gezdi

ÜNLÜ modacı Cemil İpekçi, aralarında Türk Sanat Müziği sanatçısı Zehra Su Olgun'un da bulunduğu bir grup arkadaşı ile Manisa'nın Kula ilçesini gezdi. Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, ünlü modacı ve arkadaşlarını Tarihi Beyler Evi'nde, belediye meclis üyeleri ile birlikte ağırladı

Burada Yaren ekibi gösterisi ile karşılanan İpekçi ve beraberindekiler, daha sonra Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbeleri ile tarihi Kula evlerini ziyaret etti. İpekçi ziyaretleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi çevre ve meydan düzenlemesi çalışmaları ve inanç turizmi ile ilgili olarak Başkan Tosun ile fikir alışverişinde bulundu. İpekçi ve beraberindekiler Nar Çiçeği Hanımeli Pazarı'nın mizmete açılması için düzenlenen törene de katıldı.

Kula'nın tüm güzellikleri içinde barındıran bir ilçe olduğuna dikkat çeken modacı Cemil İpekçi, "Peribacaları, jeopark alanı, tarihi evleri, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbeleri ile Kula, dünyada eşi olmayan bir değer. Benim herkese tavsiyem Kula'yı gezip, yüzyıllardır korunan bu değerleri görmesidir" dedi.

Ziyaretin sonunda Tosun, İpekçi'ye Kula'ya özgü hediyeler verdi.