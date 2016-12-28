Model sevenlere kötü haber: Bitti arkadaşlar!

Model grubunun solisti yaptığı açıklama ile grubun dağıldığını söyledi

Model grubunun solisti Fatma Turgut, Twitter hesabından grupla ilgili açıklama yaptı. Eylül ayından bu yana grubun akıbeti merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Turgut, Twitter hesabından MODEL bitti diyerek açıklama yaptı. Arkadaşlarının kendisine 'bekle' dediklerini belirten Turgut, kendisinin beklediğini ancak onların gelmediğini söyledi. Turgut daha sonra da 'MODEL bitti' dedi.







Model grubunu elemanları 2005 yılında ilk olarak 'A due Carmen' ismiyle bir araya gelmişlerdi. Grup 2008 yılında ise isimlerini Model olarak değiştirdi.



Grup ilk olarak Okan Işık (gitar), Aşkın Çolak (davul-perküsyon) ve Can Temiz (bas gitar) olarak kuruldu. Daha sonra gruba vokal olarak Fatma Turgut ve gitarda da Serkan Gürüzümcü dahil oldu.



Grup 2009 yılında ilk albümleri Perili Sirk'i çıkarttıktan sonra 2011 yılında da Diğer Masallar albümünü çıkarttı. Grup 2013 yılında da Levla'nın Hikayesi albümünü çıkartmıştı.



