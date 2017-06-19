Muhterem Nur: 12 yaşında tecavüze uğradım

Rahmetli şarkıcı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, "12 yaşında tecavüze, 14 yaşında enişte tacizine uğradım." diyerek yaşadığı acıları ilk kez anlattı

Arabeskin babası rahmetli Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, hakkındaki gerçekleri 'Ömrümce Ağladım' kitabında anlattı. Nur, 12 yaşında tecavüze, 14 yaşında enişte tacizine uğradım diyerek yaşadığı acıların boyutunu ilk kez paylaştı.



12 yaşında tecavüze uğradım



Müslüm Gürses'ten de şiddet gördüm

Kendi hayatını 'Ömrümce Ağladım' adlı kitapta anlatan Muhterem Nur, kitabın adından da anlaşıldığı gibi yaşadığı acıların ne kadar derin olduğunu anlattı. Asıl adı Olga olan, Muhterem Nur, 12 yaşında yaşadığı iğrenç olayı şöyle anlattı: Çocuktuk mahallede saklambaç oynuyorduk. Ben "1-2-3…" diye saydım Bir sessizlik oldu. Yavaşça arkama döndüm. Karşımda dev gibi bir adam gördüm. Tam bağıracakken, yüzüme sert bir tokat indirdi. Elleriyle ağzımı kapattı. Ne kadar çırpınsam da fayda etmedi. Henüz 12 yaşındaydım ve tecavüze uğradım. Balat hastanesinde gözümü açtım. Beni gecekonduları için toprak almaya gelen kadınlar bulmuş. Bir bakıyorlar, iki tane ayak, belden aşağı bir çocuk. Bayılmışım, herhalde kafamı taşa vurmuşum. Kendime geldiğimde çok utandım. Okula gidemedim.Yaşamak zorunda kaldığı iğrenç olayın ardından tüm erkeklerden nefret ettiğini söyleyen Muhterem Nur, bir de kaldığı teyzesinin eşinin tacizine uğramış. Nur, "Sürekli teyzem gittikten sonra eniştem bana edep yerini gösteriyordu. Tecavüze kalkıştı ama annem yakaladı ve onu dışarı attı" dedi.Yaşadığı acıları anlatan Muhterem Nur'a "Siz hiç mutlu oldunuz mu?" diye sorulunca, "Tabii. Müslüm ile geçen her günüm güzeldi" dedi. Müslüm Gürses'ten de şiddet gören Nur, yaşadığı o anları da şöyle anlattı: İçtiğinde evet. Kaburgalarımı kırıyor, saçlarımı eline doluyor. Ama sonra kendine gelince çok üzülüyordu. "Elim kırılsaydı yapmasaydım" diyordu. O, "Elim kırılsın" dediğinde benim içim sızlıyordu. "Olsun" diyordum, "Kafamı gözümü de kırsa ben bunu düzelteceğim!" Öfkesini, o acı şarkılar eşliğinde içtiği içkinin nedenini anlıyordum. Müslüm'ün hikâyesi dramatikti. Ben onu bırakmayacaktım. (Hürriyet)