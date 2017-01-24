Muhteşem Yüzyıl Kösem setinde aşk!

Ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un aşk yaşadığı iddia edildi

Muhteşem Yüzyıl Kösem setinde aşk!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk'un sevgili oldukları iddia edildi.

Daha önce tanışmayan dizi nedeniyle tanışma fırsatı bulan çiftin arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü söyleniyor. Yaklaşık bir aydır sevgili oldukları iddia edilen çiftin, yeni yıla da birlikte girdiği ve o günden fotoğraflar paylaştıkları ortaya çıktı.

Etiketler; #farah zeynep abdullah #caner cindoruk #muhteşem yüzyıl
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