Murat Boz çapkınlıkta yakalandı

Murat Boz çapkınlıkta yakalandı

Yaklışık 1,5 yıldır Aslı Enver'le birlikte evliliğe giden bir ilişkisi olan Murat Boz, geride bıraktığımız akşam Emirgan'daki La Boom'da eğlendi.

Boz, eğlence mekanında BKM Mutfak ile hayatımıza giren Eser Yenenler’le buluştu. İkiliye gecede “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez adlı kadın da eşlik etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Murat Boz, şoförünün sürdüğü araçla yaptığı sahil turunun ardından Eser Yenenler’in evinin bulunduğu lüks siteye gitti. Eser’in evinin diğer misafirleri ise ikilinin La Boom’da eğlendikleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler dışında Özge Bitmez isimli kadın oldu. Sabah saat 05.40'ta evden koşar adım çıkan Candan kardeşler, o sırada görüntülendiklerini fark edince paniğe kapıldı. 2017 yılının sonunda evlenmeyi planlayan Aslı Enver ve Murat Boz’un bu yaşananlardan sonra nasıl hareket edeceği ve nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.


GÜVENLİK ENGELLEMEYE ÇALIŞTI


Duymayan Kalmasın programında ekranlara taşınan görüntülerde Eser Yenenler’in sitesinin güvenliklerinin, görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı görülüyor. Muhabirlerin üzerine yürüyen güvenlik görevlileri ‘Burada çekim yapamazsınız’ diye uyarıda bulunurken, arkada Murat Boz’un şoförü olanları izlemekte. Sabaha doğru Eser Yenenler’in evinden çıkan Candan kardeşler kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. (Hürriyet)
Etiketler; #murat boz #aslı enver
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