Murat Boz'dan ayrılık iddialarına yanıt

Vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldığı yönünde çıkan haberleri doğrulayarak "Yürütemedik ve bitti" dedi

Murat Boz'dan ayrılık iddialarına yanıt
21 Nisan 2018 Cumartesi 10:07

Murat Boz, Aslı Enver ile ayrılık iddialarını doğrulayarak ilk kez konuştu. 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Boz, "Ayrılık doğru.Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti." dedi.

2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti... Ayrılık habeleriyle gündemde olan Murat Boz, dün akşam İstMarina AVM'de konser verdi. Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, iddiaları doğruladı.

"BÖYLE OLMASI GEREKİYORMUŞ"

Konuyla ilgili söyleyecek pek fazla şey olmadığını vurgulayan ünlü popçu, "Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

Etiketler; #murat boz #aslı enver
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