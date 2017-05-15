Murat Boz'dan gazetecilere uyarı: Aslı'yı sormayın!

Çapkınlık turunda Nihal-Bahar Candan kardeşlerle gazetecilere yakalanan Murat Boz, gazetecilere vereceği röportaj öncesi "Aslı'yı sormayın" uyarısında bulundu

Konser ve etkinlik alanı Tuzla Marina Arena, Murat Boz'un muhteşem sahnesi ile kapılarını açtı. Daha önce Justin Timberlack ve Metallica gibi dünya starları için kurulan 450 m2 lik devasa sahnede, 2 saat kadar konser veren Boz, izleyenleri adeta büyüledi.



Konserde Janti albümünün yanı sıra MFÖ, Ferdi Tayfur gibi büyük ustalardan da seçmeler yapan Murat Boz, Marina Arena'nın açılış konserine gelenleri adeta coşturdu. Yaklaşık 10.000 kişinin izlediği konserde Murat Boz hayranları, sanatçıya hemen her şarkısında hep bir ağızdan eşlik ettiler. Bir ara sahneden hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı "Bu gece bu özel sahnede açılışı yapıyor olmaktan dolayı inanılmaz heyecanlı ve mutluyum" dedi.



"ASLI'YI SORMASINLAR"