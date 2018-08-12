'Murat Boz ve Aslı Enver barışacak' iddiası

Murat Boz ile Aslı Enver'in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Murat Boz'un son bir aydır Aslı Enver'le barışmak için yoğun çaba harcadığı iddia edildi. Yakın çevresi çiftin yeniden barışacağını öne sürdü

'Murat Boz ve Aslı Enver barışacak' iddiası
12 Ağustos 2018 Pazar 16:43

Murat Boz ile Aslı Enver'in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Murat Boz'un son bir aydır Aslı Enver'le barışmak için yoğun çaba harcadığı iddia edildi.

Posta'nın haberine göre, eski sevgilisini barışmaya ikna etmek için arkadaşlarını devreye sokan Murat Boz, Enver'in kalbini yeniden çalmak için evine kırmızı-beyaz güller gönderdi.

Aslı Enver'in ilişkilerini çıkmaza sürükleyen sorunları yeniden yaşamak istemediği için Murat Boz'dan süre istediği iddia edildi.

Yakın çevresi, çiftin yeniden barışacağını öne sürdü.(Milliyet)

Etiketler; #barışma #aslı enver #murat boz
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