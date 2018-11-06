Murat Cemcir sonunda tarafını belli etti

Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural arasındaki iddialardan sonra gözler Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir'e çevrilmişti. Cemcir de yaptığı paylaşımla tarafını belli etti

Sevilen şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Ahmet Kural da Sıla da sosyal medya hesaplarından bazı açıklamalar yaptı. Bu arada gözler de Ahmet Kural'ın yakın arkadaşı Murat Cemcir'e çevrildi.

Henüz bir sözlü açıklama yapmasa da Cemcir, Ahmet Kural'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak tarafını belli etti.

Ahmet Kural açıklamasında şöyle demişti: "Dün konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmış, tüm yaşananları yargıya vereceğim ifadede anlatacağımı söylemiştim. Öyle de yapacağım. Çok sevmiş, sevdiğini gördüğünde gözleri parlamış bir insan olarak, kalbim çok acımış olsa da bu yaşananlarla ilgili benden olumsuz bir şey duyamayacaksınız.Benimle ilgili amacını aşan ifadeler, gerçek olmayan şeyler söylenmiş olsa da benden kötü sözler işitemeyeceksiniz. Ben çok üzgünüm. Bunu yaşadığım için, kadına şiddetle anıldığım için, böyle bir konunun parçası olmaya imkan verdiğim için…

Dün akşamki açıklamamda da belirttiğim gibi, tartışmanın sebebi olan ve ağır tahrik içeren konu üzerinden başlayan yüksek sesli karşılıklı bu kırıcı tartışma esnasında yaşanan itişme sırasına bugüne konu olan olumsuz gelişmeler yaşandı.

Bunun dışında 45 dakika diye belirtilen süre, yerde sürükleme, küfür ve hakaret, kül tablası fırlatma, tehdit, şantaj, alıkoyma gibi benim hakkımda iddia edilenler doğru değil. Ancak ne olursa olsun, bu tip bir tartışmanın içinde bile olmamalıydım. Konu canımı ne kadar acıtsa da, soğukkanlılıkla evim dahi olsa o ortamı terk etmeliydim. İddia edilen olay sırasında sevdiğim kadınla yaşadığım itişme ve sonuçları da elbette bana yakışmadı.''